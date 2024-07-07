ارتفاع حصيلة عدد ضحايا حرب الإبادة المتواصلة بغزّة إلى 38135 شهيدًا

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و123 مصابًا.

وبحسب وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38,153 شهيدا و87.828 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، شهرها العاشر، حيث وسع الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ275 للحرب من هجماته البرية والجوية والبحرية على مختلف مناطق القطاع، وارتكب المزيد من المجازر بحق العائلات والمدنيين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المدنيين، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، استهدفت المناطق المأهولة ومراكز الإيواء، إذ قصف مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وجددت المدفعية الإسرائيلية نسف المربعات السكنية وقصف المنازل، حيث قصفت منطقة سكنية شمال مخيم النصيرات، ومنزلا في منطقة الميناء غرب مدينة غزة، ومنزلا في بلدة الزوايدة وسط القطاع.