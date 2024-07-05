"إيران تحسم السّباق الرئاسي".. انطلاق عملية التّصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

غزة - فلسطين أون لاين

بدأ الناخبون الإيرانيون، اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14، حيث يتواجه فيها المرشحان الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظ سعيد جليلي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الساعة السادسة مساء، وعادة ما يتم تمديد التصويت حتى منتصف الليل على أن تعلن النتيجة النهائية غدا السبت.

وحصل النائب مسعود بزشكيان على نحو 42.5% من الأصوات، في حين حصل المفاوض النووي السابق جليلي على 38.7% وكان هناك مرشحان آخران في الجولة الأولى من التصويت.

ودعا قاليباف أنصاره للتصويت لجليلي في الدورة الثانية، بينما يحظى بزشكيان بدعم الرئيسين السابقين الإصلاحي محمد خاتمي والمعتدل حسن روحاني.

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، أول أمس الأربعاء، إن "نسبة الإقبال جاءت أقل من المتوقع"، لكنه قال "من الخطأ تماما الاعتقاد أن أولئك الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى هم ضد النظام".

ويوصف بزشكيان بأنه مؤيد للتقارب مع الغرب، ويحظى بدعم الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، وكان قد شغل منصب وزير الصحة بين 2001 و2005 في حكومة خاتمي.

وفي المقابل، أكد جليلي خلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة بموقفه المعارض لأي تقارب بين إيران والدول الغربية.

ويوم الجمعة الماضي، بدأ الناخبون في إيران، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة خلفًا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية يوم 19 مايو/ أيار الماضي.

ويتم انتخاب الرئيس في إيران لمدة أربع سنوات، ويُسمح له بالترشح لفترة ثانية متتالية كحد أقصى، ويجب على المرشح الفائز الحصول على أكثر من 50% من الأصوات ليُنتخب في الجولة الأولى.

وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50% بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع -بما في ذلك البطاقات الفارغة- فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحيْن الأعلى بالنتائج في الخامس من يوليو/تموز المقبل، وهو أمر لم يحدث إلا مرة واحدة عام 2005، منذ قيام هذه الجمهورية قبل 45 عامًا.

