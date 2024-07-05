نصر الله يستقبل وفدًأ قياديًا من حماس

غزة - فلسطين أون لاين
استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وفداً قيادياً من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الدكتور خليل الحيّة.
واستعرض الطّرفان آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.
وأوضح الإعلام الحربي التابع لحزب الله، أنه جرى التباحث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد الطرفان على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف المنشودة.