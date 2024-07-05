نصر الله يستقبل وفدًأ قياديًا من حماس

غزة - فلسطين أون لاين

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وفداً قيادياً من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الدكتور ‏خليل الحيّة.

واستعرض الطّرفان آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.

وأوضح الإعلام الحربي التابع لحزب الله، أنه جرى التباحث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة.

وأكد الطرفان على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة.‏