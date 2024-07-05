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نصر الله يستقبل وفدًأ قياديًا من حماس

05 يوليو 2024 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وفداً قيادياً من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الدكتور ‏خليل الحيّة.

واستعرض الطّرفان آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.

وأوضح الإعلام الحربي التابع لحزب الله، أنه جرى التباحث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة.

وأكد الطرفان على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة.‏

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#حزب الله #الحرب على غزة #جنوب لبنان #طوفان الأقصى

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