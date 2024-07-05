5 شهداء في قصف الاحتلال على مخيم جنين

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، استشهاد خمسة شبان وإصابة آخرين جراء هجوم الاحتلال على مدينة جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "5 شهداء وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي، إثر عدوان الاحتلال وقصفه في مخيم جنين.

وأفادت وزارة الصحة بأن الشهداء هم: الشهيد أحمد باسم عموري (٢٠ عاماً)، والشهيد قصي أمجد هزوز (٢٣ عاماً)، والشهيد فؤاد إياد عزيز أشقر (٢٥ عاماً)، والشهيد ياسين أحمد محمود العريدي (٣٠ عاماً)، فيما لم يُعلن هن هوية الشهيد الخامس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "طواقمنا تتعامل مع إصابة خطرة قرب مستشفى ابن سينا في جنين".

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المنزل المحاصر في منطقة حرش السعادة بمخيم جنين.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل المواطن أحمد مروان جمعة الغول في حرش الساعدة غرب جنين، تزامنا مع اقتحام عدد من الآليات العسكرية المدينة.

وأكدت مصادر محلية أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية نحو المنطقة وأطلق النار وقذائف "الانيرجا" على المنزل المحاصر.

واندلعت اشتباكات مسلّحة عقب تسلل قوة صهيونية خاصة إلى حرش السعادة.

وقالت سرايا القدس -كتيبة جنين، "يواصل مقاتلونا استهداف قوات الاحتلال في محاور القتال ويستهدفون القوات الصهيونية بعدد من العبوات في محيط المنزل المحاصر".

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى، أنها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال المحاصرة لمنزل في حرش السعادة بمدينة جنين.

ومن جهته، قال محافظ جنين، إن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلين في المخيم أسفر عن سقوط 4 شهداء وإصابة خطرة".

وانقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدد من المناطق في المدينة بعد استهداف قوات الاحتلال محول الكهرباء بالرصاص.