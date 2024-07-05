فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا

الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا

الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا

الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا

الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا

الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا

الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا

الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا

الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا

الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا

الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا

05 يوليو 2024 . الساعة 07:49 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حر 

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القصف على رفح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة