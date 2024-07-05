الرّعاية لا تُغري أصحاب المبادئ والوحدات يرفض التّطبيع

خالد أبو زاهر

المبادئ لا تُباع ولا تُشترى، فهي من جينات لا يتدخل فيها عمل بشري، فصاحب المبدأ هو في الأساس شخص متصالح مع نفسه ويُعبر عن مواقفه تجاه القضايا المركزية والحساسة بطريقة سلسة لا يشوبها أي شك.

أعجبني موقف نادي الوحدات الأردني الرافض لمجرد التلميح بأنه يقف في دائرة الشك حول موقفه من مشروع رعاية مالية مُقدم لفريقه الأول لكرة القدم الفائز مؤخراً بكأس الأردن، وهو ما عبر عنه مجلس إدارة النادي بشكل واضح.

إن موقف إدارة الوحدات جاء للتعبير عن مبدأ الاصطفاف إلى جانب الحق الفلسطيني خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، والتي راح ضحيتها حتى الآن ما يزيد عن مئة ألف بين شهيد وجريح وهدم أكثر من نصف بيوت غزة.

والتّعبير عن موقف النادي وإدارته التي تُمثله في كل زمان ومكان، قد يأخذ أشكالاً غير الرفض، فالرفض وحده قد لا يكفي لإثبات الموقف المرتبط بالمبدأ، وهو ما حدث بالفعل، عندما قررت إدارة النادي التوجه إلى القضاء للحصول على حقه المعنوي.

وقد لا أستطيع التعبير عن "موقف المبدأ" و"مبدأ الموقف" الخاص بنادي الوحدات أكثر مما عبرت عنه إدارة النادي في بيان أستأذنكم الاقتباس منه الآتي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. (الحجرات) صدق الله العظيم

يؤكد نادي الوحدات على امتداد مسيرته الرياضية والوطنية والتاريخية، رفضه التام لأن يكون جزءاً من كينونة أي شبهة تطبيعية، أو أن يكون شريكاً مع أي شركات تلطخت يداها بدماء الأبرياء من أهلنا في فلسطين المحتلة.

ويستنكر النادي الإشاعات المغرضة التي أطلقها بعض الأشخاص وهم معروفون جيداً للمجتمع "الوحداتي" حول نية مجلس إدارة نادي الوحدات، إبرام عقد رعاية مع إحدى الشركات المُقاطعة جراء ما يحدث في قطاع غزة، معتبراً –نادي الوحدات- أن إطلاق مثل هذه الإشاعات المغرضة هدفها النيل من سمعة نادي الوحدات –الكيان والصرح والهوية-، وإفساح المجال أمام الجماهير للإساءة إلى مجلس إدارة النادي ورمزيته، لأهداف وغايات شخصية مكشوفة على الملأ.

وإنه بناءً على ما حصل، فقد قرر مجلس الإدارة تكليف الدائرة القانونية بالنادي، بجمع كافة المنشورات التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم شكوى رسمية لدى مدعي عام عمان صباح الخميس الرابع من تموز (يوليو) الحالي، بحق كل شخص داخل الأردن أو خارجه، ممن سمح لنفسه بأن يتسيد مشاهد الكذب والافتراء بحق هذا الصرح الرياضي ورمزيته، وتعمد نشر أخبار مزيفة ومضللة الهدف منها النيل من سمعة النادي ورمزيته.

ويؤكد نادي الوحدات التزامه التام ووقوفه خلف الأهل في قطاع غزة، واعتزازه وفخره بأن كان وما يزال أحد أهم وأبرز الأندية الأردنية التي تتسابق لدعم القضية الفلسطينية اقتداء بمسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

