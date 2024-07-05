"تراكم النفايات ".. خطر يؤرق حياة المواطنين شمال قطاع غزة

غزة/ نور الدين صالح

يشكو مواطنون في مناطق شمال قطاع غزة من تكدس أكوام النفايات في الشوارع والطرقات وبين المنازل، التي تنذر بتفشي العديد من الأوبئة والأمراض بين مختلف فئات المجتمع، لا سيما الأطفال وكبار السن.

ومنذ اندلاع العدوان "الإسرائيلي" ضد قطاع غزة قبل أكثر من ثمانية أشهر، تعمد جيش الاحتلال استهداف وتدمير البنية التحتية وتعميق الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال السولار اللازم لتشغيل مركبات وآليات البلديات، ما أدى إلى تكدس أطنان من النفايات الصلبة في مختلف أنحاء القطاع.

ووفق بلدية غزة، فإن الاحتلال عطّل ودمّر 125 آلية ومركبة مختلفة الاحجام والأغراض تابعة لها، ما أدى إلى تراكم أكثر من 100 ألف طن من النفايات الصلبة في مكبات عشوائية وشوارع مدينة غزة ومراكز الإيواء.

ويطالب المواطنون البلديات والجهات المختصة بضرورة التحرك لنقل النفايات المتراكمة من الشوارع والمنازل، تفاديًا لزيادة انتشار المزيد من الأمراض، لاسيما الخطيرة منها وتفشي الحشرات والقوارض التي تهدد حياتهم.

المواطن جمعة عبد القادر يؤكد أن استمرار تراكم النفايات أمام منزله الواقع في حي الشيخ رضوان شمالي غزة يؤرق حياته ويزيد من مخاوفه بإصابة أفراد عائلته بأمراض خطيرة.

ويقول عبد القادر لموقع "فلسطين أون لاين": إن عدم نقل النفايات على مدار الأشهر التسعة للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة زاد من انتشار الحشرات والقوارض التي تسبب الأمراض للأطفال.

وما يزيد مخاوف "عبد القادر" هو إقدام بعض المواطنين على حرق النفايات، ظنا منهم أنهم سيقضون على الحشرات، لكن الدخان الأسود الذي يتصاعد منها له أضرار صحية كبيرة على المواطنين.

ويطالب عبد القادر بلدية غزة وكل الجهات المعنية بضرورة التدخل وإزالة أكوام النفايات من الشوارع، قبل وقوع مكاره صحية وبيئية.

لم يختلف الحال لدى المواطن أشرف عايش الذي يزداد الخوف لديه على أطفاله الأربعة يوما بعد آخر بس زيادة أكوام النفايات أمام المنزل الذي نزح إليه في مخيم جباليا شمالي القطاع، لاسيما أنه يقع مقابل مدرسة إيواء نازحين.

وقال عايش، إنه منذ نزوحه قبل عدة أشهر لمنزل أقاربه وأكوام القمامة آخذة بالزيادة في ظل عدم تمكن طواقم البلدية من نقلها إلى أماكن بعيدة عن السكان والنازحين، مشيراً إلى أن المدرسة المجاورة لسكنه تضم عشرات النازحين من مختلف مناطق شمالي القطاع.

ويعاني "عايش" وعائلته حالة من الأرق خاصة في ساعات المساء بفعل زيادة انتشار الحشرات والقوارض بمختلف الأشكال التي تداهم المنزل وتنغص حياة أطفاله وتُلحق بهم الأذى وتسبب لهم الأمراض.

ويدعو طواقم البلدية وكل الجهات المعنية إلى ضرورة التدخل السريع وإزالة أكوام النفايات المتراكمة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين خاصة الأطفال منهم.

فيما يقول الشاب حمزة يونس، إن تراكم القمامة الآخذ بالزيادة يومياً، بات يشكل قلقاً كبيراً له ولعائلته التي تقطن في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة، خوفاً من تفشي الأمراض بينهم.

ويوضح يونس أن بعض أشقائه الأطفال أصيبوا بأمراض عدّة مثل التهاب الكبد الوبائي والانفلونزا وبعض الالتهابات الأخرى في مختلف أنحاء أجسادهم نتيجة تراكم النفايات وعدم نقلها من الطواقم المختصة.

وناشد يونس، كل المعنيين إلى ضرورة التدخل ونقل هذه النفايات إلى أماكنهم المخصصة حفاظاً على أرواح المواطنين لا سيما الأطفال وكبار السن.

وكان مدير التخطيط في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" سام روز، قال في تصريحات صحفية، إن "الرائحة الكريهة في غزة كافية لتجعلك تشعر بالغثيان على الفور"، مشيراً إلى أن النفايات ومياه الصرف الصحي لا تزالان تتراكمان في أنحاء قطاع غزة.

وحذّر روز، من أن "ارتفاع الحرارة ونقص المياه النظيفة بغزة يساهمان في تسريع انتشار الأمراض".

وأكدت "أونروا" في تصريحات أخرى، أن هناك أزمة صحية ناتجة عن شح المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى تفاقم الأزمة البيئية بسبب تراكم النفايات الصلبة وتلوث المياه وارتفاع درجات الحرارة.

