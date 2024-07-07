انتهاكات مُتصاعدة.. إصابات واشتباكات خلال حملة اعتقالات في الضّفة

غزة/ فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، كما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد قضاء رام الله بعد اقتحام المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وطالت الاعتقالات في سلواد 16 فلسطينيا وهم سائد داهس، ويوسف الغول، ولطفي خروفة، وعلاء الخراز، وسيف عزات، ورامي الصالحي، وعدي عمر، ومعتز أبو العز، ومحمد أبو العز، وحسن تيسير، وتامر مرشد، وموسى مرشد، وفراس فردة، ومحمد عاهد، وعمر عبد الغني، ومحمد حسن مفرح.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا واعتقلت كل من الأسيرين المحررين مأمون نصار وعلي الحروب وإبراهيم الشرحة، قبل أن تفتش منازلهم وتنكل بهم.

وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين، من منطقة وادي الفارعة وهم، حسين جناجرة، ومحمد جمال جناجرة، وحمزة مطر صلاحات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون قضاء طوباس، ونفذت عمليات تفتيش وسط اندلاع مواجهات داخل البلدة، كما اندلعت اشتباكات مسلحة في البلدة بالتزامن مع اقتحام الاحتلال لها.

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) -في بيان مشترك- إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة أمس السبت، بينهم أسرى سابقون، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى أكثر من 9550 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشملهم معتقلو فجر اليوم الأحد.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ليخلّف إضافة إلى المعتقلين 570 شهيدًا ونحو 5 آلاف و350 جريحًا، وفق وزارة الصحة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية، بدعم أميركي مطلق، على غزة عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.