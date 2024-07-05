اعتقالات واقتحامات.. الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته بالضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملو اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية بالقدس المحتلة، وداهمت منازل عدد من المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان عرف من بينهم: محمد سرندح وياسين ناصر.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي جعيدي بمدينة قلقيلية، واعتقلت والد المُطارد طارق داود بعد اقتحام منزله، للضغط عليه بتسليم نفسه.

واعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الشاب عمرو جابر، والشاب شوقي حماد بعد مداهمة منزلهما في المدينة.