"بلباس متّسخ وجدائل شعر مبعثرة".. مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على "نبع غزال" بالأغوار الفلسطينية

غزة - فلسطين أون لاين

تصاعدت اعتداءات المستوطنين على منطقة "نبع غزال" بمنطقة الفارسية بالأغوار الشمالية لفلسطين، بهدف لاستيلاء عليها وبناء مشاريع استيطانية فيها بدعم كامل من سلطات الاحتلال "الإسرائيلي".

ومنذ تسعة شهور، يواصل المستوطنون اقتحامهم للمنطقة قرب خيام المواطنين في "نبع غزال"، وطرد السكان والرعاة من الخيام والجلوس مكانهم.

وينتمي المستوطنون ذوو اللباس المتسخ الفوضوي وجدائل الشعر، لمنظمات استيطانية متطرفة أشهرها "فتية التلال" النشطة بشكل كبير في الأغوار الفلسطينية.

وسجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان،221 اعتداء للمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، سبعة منها في طوباس والأغوار الشمالية.

أمس الخميس، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فيما وُصفت بأنها أحدث خطوة في حملة لتسريع التوسع الاستيطاني.

وقالت منظمة "السلام الآن"، إن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي وافق على توسيع المستوطنات في قلب الضفة، وإضفاء شرعية على 3 بؤر استيطانية هي "محانيه غادي" و"غفعات حنان" و"كيديم عرافا"، مشيرة إلى أن هذه البؤر أحياء في مستوطنات قائمة.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن حكومة الاحتلال تواصل تغيير قواعد اللعبة في الضفة الغربية المحتلة عبر التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه.

وتابعت أن "حكومة الضم هذه تقوّض في شكل خطير أمن ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين. علينا إسقاط هذه الحكومة قبل أن يفوت الأوان".

وقبل أسبوع، صادقت حكومة الاحتلال، على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة.