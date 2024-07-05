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الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 273 تواليًا

05 يوليو 2024 . الساعة 07:49 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 273 على التوالي، مُرتكبًا فيها أبشع المجازر والمذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس،  ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 38011 شهيد و 87445 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التّطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد قصف الاحتلال عدة منازل سكنية مأهولة بالمواطنين، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في شمال قطاع غزة، ارتقى شهيد وأُصيب 3 آخرين في استهداف طائرة مسيرة بشارع السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وشن الاحتلال أحزمة نارية شمال بيت لاهيا شمال غزة.

في مدينة غزة، نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وارتقى 5 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "خضر" بشارع غزة القديم شمال غزة.

في المحافظة الوسطى، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شمالي المحافظة الوسطى.

في خان يونس، ارتقى شهيدان في قصف مدفعية الاحتلال منزلًا لعائلة "الشواف" جنوب شرق خانيونس.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال  بلدة النصر و الفخاري و الشوكة شرقي مدينة رفح.

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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القصف على رفح

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