لهذه الأسباب.. "فايننشال تايمز": "إسرائيل" قلقة من حماس المستقبلية

غزة - فلسطين أون لاين

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، عن مخاوف الإسرائيليين المقبلة من مستقبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر إسرائيلية، إنّ 60% من مقاتلي حماس في الوقت الحالي هم "أبناء لمقاتلين رحلوا في وقت سابق خلال المواجهات مع إسرائيل والعمليات ضدها"، لذا فإن الكثير من الأبناء الذين فقدوا أهاليهم اليوم، "سيصطفون للتسجيل في كتائب حماس المستقبلية".

وتابعت: "لقد قُتل المئات من جنودنا، ولكن الأسوأ من ذلك بكثير، أن عدة آلاف أصيبوا بإصابات غيّرت حياتهم، وهذا له تأثير مدمر على معنويات الجيش الإسرائيلي".

وأكدت أنّه "من غير الواضح ما إذا كان الإسرائيليون، سيستطيعون تحمل الأمر عسكرياً، إذا وقع صراع كبير في لبنان".

وأضافت: "هناك شكوك بقدرة القوات الإسرائيلية المنهكة، على الحد من حجم الأضرار التي قد تلحق بإسرائيل نفسها، حيث ستزداد أعداد القتلى في صفوف الجيش".

وفي تقرير سابق، أكد اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي إسحق بريك، الأربعاء، أن دولة الكيان تخسر الكثير في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووصف ما يحدث بأنه "وصمة عار كبيرة".

وقال بريك، في حديث لإذاعة "كول بارما" الإسرائيلية: "ما يحدث في غزة هو وصمة عار كبيرة، نحن نخسر الكثير، و(بنيامين نتنياهو) يذر الرماد في العيون".

وأضاف أن "الجيش يعرف أنه من المستحيل هزيمة حماس، ويقتل الجنود"، في إشارة إلى الإصرار على مواصلة الحرب.

كما صرّح 4 قادة لكتائب عسكرية إسرائيلية تعمل في قطاع غزة، بشأن الحرب على القطاع وحالة الجيش بعد الوقت الطويل الذي لا يزالون يعملون فيه دون توقف.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء، اقرار قادة الكتائب العسكرية الأربعة، بوجود حالة إنهاك بين الجنود بعد 9 أشهر من الحرب بسبب الخدمة المتواصلة منذ 9 أشهر.

وبشأن الأنفاق، قال قادة الكتائب في جيش الاحتلال إن تدميرها، إلى جانب تدمير البنى التحتية، يستغرق وقتا.

وبملف آخر، أكدوا على أن عدم المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية مع الحريديم يؤثر على أداء الجيش.

خسائر جيش الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابطين وإصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك وسط وجنوب قطاع غزة.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال فإنه بذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب الى 674 بينهما 323 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

كما أشار الى إصابة 4021 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب بينهم 2032 جنديا بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت حرب الاحتلال على غزة عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وأبلغ قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية الأربع في غزة نتنياهو، خلال اجتماع قبل أيام، بأن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود، وفق هيئة البث (رسمية) الأربعاء.