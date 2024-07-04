هنية يشيد بجهود الشعب الأردني لنصرة الشعب الفلسطيني

غزة - فلسطين أون لاين

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، وعدد من قادة الحركة مساء اليوم الخميس، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن المهندس مراد العضايلة.

حيث قدم العضايلة التعازي بشهداء الشعب الفلسطيني عامة، وشهداء عائلته خاصة من أبنائه وأحفاده وشقيقته.

وبحسب بيان صادر عن حركة حماس استعرض هنية مجمل التطورات السياسية المتعلقة بمفاوضات وقف الحرب والعدوان على شعبنا الفلسطيني والجهود المبذولة في هذا الصدد.

وثمّن هنية في اجتماعه مع العضايلة صمود أهل قطاع غزة رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة، مؤكدًا ثبات المقاومة وما تحققه منذ السابع من أكتوبر لصالح القضية والشعب الفلسطيني.

وشدد على العلاقات الثنائية التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والأردني، والعلاقة الراسخة المعمدة بالدم.

وأشاد هنية بالجهود التي يبذلها الشعب الأردني في التضامن مع إخوته الشعب الفلسطيني وإسناده في مختلف المراحل، مؤكدًا أن أي إنجاز تحققه المقاومة هو إنجاز وطني وقومي مشترك.

ومن جهته، استعرض العضايلة المخاطر التي يمثلها الكيان الصهيوني على الأردن، خصوصًا في ظل هذه القيادة اليمينية المتطرفة والتي تخطط لضم الضفة الغربية، الأمر الذي يستهدف الأردن واستقراره من خلال مشاريع التهجير والجهود المبذولة بهذا الصدد.

وأشاد العضايلة بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مؤكدًا على المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة في طوفان الأقصى الذي مثّل مرحلة فارقة في التاريخ الفلسطيني.

وأكد في ختام كلمته، أن الأردن هو السند الحقيقي لفلسطين حتى تحريرها بالكامل.