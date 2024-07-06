بـ "عبوة تلفزيونية".. القسام تعلن إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في حي الشجاعية

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 274 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أبرز العمليات، فجّرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، عبوة "تلفزيونية 3" مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة في الشجاعية، موقعةً إياهم بين قتيل ومصاب.

وفي شارع بغداد، في الشجاعية أيضاً، دمّرت كتائب القسّام دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا 4" بصورة كاملة، إذ اشتعلت النيران فيها بعدما استهدفتها بعبوة "شواظ 3".

وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إيقاعهم أفراد قوة إسرائيلية، قوامها 7 أفراد، بين قتيل ومصاب.

وأوضحت سرايا القدس أنّ ذلك تم خلال مباغتة القوة المستهدفة والاشتباك معها بالأسلحة المناسبة، وذلك في شارع الخلفاء في حي الشجاعية.

كذلك، استهدفت السرايا، بقذائف "الهاون"، جنود الاحتلال وآلياته في موقع "أبو عريبان" وتمركزاً للآليات على خط الإمداد في محور "نتساريم".

وفي غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد عن استهدافها جرافةً عسكريةً إسرائيليةً من نوع "D 9"، بقذيفة "R.P.G"، في محيط مفترق سوق الحلال، في مدينة رفح.

من جهتها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى جنود الاحتلال وآلياته في حي الشجاعية، بقذائف "الهاون" الثقيل".

وفي "نتساريم" أيضاً، استهدفت "شهداء الأقصى" مقرّ قيادة "الجيش" الإسرائيلي بعدد من قذائف "الهاون". كما استهدفت تموضعاً لجنود الاحتلال وآلياته برشقة صواريخ من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد توثّق استهدافها تمركزات "جيش" الاحتلال في محيط المستشفى التركي في "نتساريم"، برشقة صواريخ من نوع "107" وقذائف "الهاون".