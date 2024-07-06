فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عقوبة قد تصل لسحب تصريح الإقامة .. البرلمان الألماني يحظر "المثلث الأحمر المقلوب" !

معظمهم أطفال ونساء.. الاحتلال يرتكب مجزرة في قصف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات

وزارة الصحة الفلسطينية تسجل أول حالة إصابة بمرض حمى النيل الغربي

أسير محرر لـ "فلسطين أون لاين": الاحتلال استهدف أسرى بصارخ بعد دقائق من الإفراج عنهم

"ما جرى لا يبرر حملة التشويه".. البرغوثي يصدر توضيحًا حول مشاركته في ندوة سياسية بإيطاليا

استشهاد مهاجم فريق شباب رفح نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة

الأورومتوسطي: منع وعرقلة انتشال الضحايا يمثل سببًا في انتشار الأوبئة الخطيرة بغزة

بـ "عبوة تلفزيونية".. القسام تعلن إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في حي الشجاعية

صحيفة عبرية: حماس صاحبة السيادة والحكم في غزة وعلى نتنياهو الاعتراف بفشله "علنًا"

صحفيون يوثّقون جرائم الاحتلال بحق زملائهم خلال "حرب الإبادة الجماعية"

والاحتلال يعترف بخسائر جديدة "فادحة"..

بـ "عبوة تلفزيونية".. القسام تعلن إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في حي الشجاعية

06 يوليو 2024 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 274 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أبرز العمليات، فجّرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، عبوة "تلفزيونية 3" مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة في الشجاعية، موقعةً إياهم بين قتيل ومصاب.

وفي شارع بغداد، في الشجاعية أيضاً، دمّرت كتائب القسّام دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا 4" بصورة كاملة، إذ اشتعلت النيران فيها بعدما استهدفتها بعبوة "شواظ 3".

وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إيقاعهم أفراد قوة إسرائيلية، قوامها 7 أفراد، بين قتيل ومصاب.

وأوضحت سرايا القدس أنّ ذلك تم خلال مباغتة القوة المستهدفة والاشتباك معها بالأسلحة المناسبة، وذلك في شارع الخلفاء في حي الشجاعية.

كذلك، استهدفت السرايا، بقذائف "الهاون"، جنود الاحتلال وآلياته في موقع "أبو عريبان" وتمركزاً للآليات على خط الإمداد في محور "نتساريم".

وفي غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد عن استهدافها جرافةً عسكريةً إسرائيليةً من نوع "D 9"، بقذيفة "R.P.G"، في محيط مفترق سوق الحلال، في مدينة رفح.

من جهتها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى جنود الاحتلال وآلياته في حي الشجاعية، بقذائف "الهاون" الثقيل".

وفي "نتساريم" أيضاً، استهدفت "شهداء الأقصى" مقرّ قيادة "الجيش" الإسرائيلي بعدد من قذائف "الهاون". كما استهدفت تموضعاً لجنود الاحتلال وآلياته برشقة صواريخ من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد توثّق استهدافها تمركزات "جيش" الاحتلال في محيط المستشفى التركي في "نتساريم"، برشقة صواريخ من نوع "107" وقذائف "الهاون".

 

تويتر تويتر
#غزة #رفح #القسام #طوفان الأقصى #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة