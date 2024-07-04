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"أكاذيب مقززة".. هكذا رد مغنّ بريطاني على بيرس مورغان بشأن ادعاءات 7 أكتوبر (شاهد)

04 يوليو 2024 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
غزة - فلسطين أون لاين

واجه المغني البريطاني روجر واترز، المذيع الشهير بيرس مورغان خلال برنامجه، الثلاثاء، حول الأكاذيب الإسرائيلية بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للفلسطينيين.

وقال واترز، "أنا مستعد للاعتراف، بأنّي أذرف الدموع كل صباح على غزة، فعمري 80 عامًا، ولم أشاهد من قبل إبادة شعب كامل أمام عيني".

 أكاذيب مقزّزة

وردّ واترز على الادعاءات الإسرائيلية بحرق أطفال واغتصاب نساء في 7 أكتوبر، ووصفها بأنها مجرد “أكاذيب مقزّزة”، وتحدّى من يدّعي ذلك أن يقدم أي دليل على تلك الأكاذيبكما سخر واترز من اتهامات “معاداة السامية” التي واجهها خلال السنوات الماضية، رافضًا التعليق عليها.

وأسس روجر واترز فرقة بينك فلويد، وعُرف بدعمه لفلسطين، وحرص على إظهار تضامنه مع سكان غزة خلال حفلاته في الأشهر الماضية.

 

المصدر / وكالات
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#غزة #طوفان الأقصى #7 أكتوبر #حرب الإبادة

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