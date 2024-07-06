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صحيفة عبرية: حماس صاحبة السيادة والحكم في غزة وعلى نتنياهو الاعتراف بفشله "علنًا"

صحفيون يوثّقون جرائم الاحتلال بحق زملائهم خلال "حرب الإبادة الجماعية"

صحيفة عبرية: حماس صاحبة السيادة والحكم في غزة وعلى نتنياهو الاعتراف بفشله "علنًا"

06 يوليو 2024 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
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قالت صحيفة معاريف العبرية، إن خيارات الاحتلال لليوم التالي للحرب في قطاع غزة، أصبحت معدومةً بشكل يشير إلى أن أي بديل عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا يبدو واقعيًا، فهي صاحبة السيادة والحكم.

وقالت "معاريف" في مقالٍ صحافي، إن "التآزر بين الجوانب العسكرية والمدنية لحماس في غزة لم يختف فحسب، بل لم يتضرر أيضًا لا في مرحلة العدوان الجوي ولا حتى بعد العملية البرية".

وأشارت إلى مسألة توزيع المساعدات في غزة والتي ناقشتها حكومة الاحتلال ولم تصل إلى أي نتيجة، حيث لا ترغب بأن تتولى حركة حماس توزيع المساعدات، ولا تملك بديلًا في الوقت ذاته.

وأوضحت أنه ليس لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي جواب أو خطة لبديل مدني لسكان قطاع غزة، وكما كان الحال قبل 6 أشهر.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن نتنياهو لا يعرف حتى اليوم سوى أنه لا يريد أن تكون السلطة الفلسطينية في غزة، لأن هذا يعني الشروع في المسار الذي يؤدي مباشرة إلى عملية سياسية تقوم على حل الدولتين".

وتابعت، "لن توافق أي قوة أو هيئة أو دولة على أن تطأ أقدامها غزة، لا جسديًا ولا بالتزام على الورق، طالما بقيت حماس في الميدان".

واستمرت الصحيفة في وصف الحيرة التي تقف فيها "إسرائيل" فيما يتعلق بخطة اليوم التالي، وقالت "لا توجد طريقة أفضل لوصف الوضع الحالي سوى مصطلح "الطريق المسدود"،وليس أمامنا سوى حماس.

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في جيش الاحتلال، قوله في إحدى جلسات الاستماع المغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست "ستجرى الانتخابات في "إسرائيل" قبل أن يتعين على بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء أن يقدم للجمهور البديل للسيطرة على غزة".

وعلّقت الصحيفة على ذلك قائلة "اعترف بالحقيقة وقل بصوت عالٍ أنه لا يوجد بديل واقعي، وعلى ما يبدو فإن حماس ستبقى في غزة وفي واقعنا".

واعتبرت الصحيفة، أنه حتى لو أعلن نتنياهو بصوتٍ عال أنه يسحب معارضته للسلطة الفلسطينية كجزء من الحل البديل لغزة، فإن هذا الإعلان لن يغير الواقع.

 

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