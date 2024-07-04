خلال الـ24 ساعة الماضية... معارك غزَّة "الضارية" تكبد جيش الاحتلال خسائر جديدة

غزة - فلسطين أون لاين

لليوم الـ 272 تواليًا، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، تصديها لتوغلات جيش الاحتلال ودكّ جنوده واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة، مكبدة جيش الاحتلال خسائر فادحة.

وفي أحدث التقارير، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إصابة 17 عسكريًا من جنوده وضباطه في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورفعت هذه الإصابات الجديدة حصيلة الجرحى المعلنة في صفوف جنود الاحتلال إلى 4066 عسكريًا منذ بداية الحرب، بينهم 2069 خلال الهجوم البري.

وصباح اليوم الخميس، اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بمقتل قائد فصيل في لواء "جفعاتي"، وجندي، وإصابة 3 آخرين، خلال المعارك الضّارية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن مقتل النقيب روي ميلر (21 عامًا)، قائد فصيلة في كتيبة روتم التابعة للواء جفعاتي وإصابة ضابط وجندي آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك البرية في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أقرّ المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل النقيب إيلاي لوغاسي (21 عاماً)، من كريات شمونة، قائد فريق في الكتيبة 75 من لواء ساعر مجولان (7)، في معركة بمدينة غزة.

وأشار إلى أنه في الحادثة التي قتل فيها النقيب إيلاي لوغاسي، أصيب ثلاثة جنود من الكتيبة 75، لواء ساعر مجولان (7)، بجروح خطيرة.

ومنذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، أعلن جيش الاحتلال مقتل 7 ضباط وجنود (وفق الإعلانات الرسمية للجيش) في جبهات القتال.

وأمس الأربعاء، أكد جيش الاحتلال، إصابة 24 جنديًا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 23 جنديًا في معارك قطاع غزّة.

وبلغ عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي، نحو 677؛ بينم 322 قتلوا منذ بداية التوغل البري.