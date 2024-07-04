ما حقيقة استبعاد حماس شرط وقف النار في المرحلة الأولى من "الصفقة"؟

غزة - فلسطين أون لاين

نفى عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدكتور باسم نعيم التصريحات الإسرائيلية بشأن استبعاد شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة المرتقبة.

وقال في تصريحات خاصة لموقع (للجزيرة نت) إن هذه التصريحات غير صحيحة، وأكد أنه سيتم وقف العمليات العسكرية من الطرفين في المرحلة الأولى، والتفاوض في أثنائها على شروط الوقف الدائم لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، أن الحركة تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف الحرب والانسحاب الشامل من قطاع غزة.

وأوضح بدران في تصريح صحافي، أن حماس حريصة على الوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التواصل مع الوسطاء لا يزال مستمرًا.

وقال، إن "الحركة لم تتشدد في مطالبها خلال التفاوض إلّا أن الاحتلال يحاول التشويش والمراوغة".

وأضاف، "العدو يعرف أن الضغط على قيادة الحركة والتهديد المستمر لا يجدي نفعاً".

ولفت بدران إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت منحازة بشكل كامل لموقف الاحتلال.

وأمس الأربعاء، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن الحركة تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية حول التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد هنية، أن الاتصالات تمحورت حول الأفكار التي تتبادلها الحركة بهدف التوصل لاتفاق، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات مع قطر ومصر، مشيرًا إلى أنه تواصل مع مسؤولين في تركيا بشأن التطورات الأخيرة.

أكذوبة الـ "مصدرًا الأمني" بمكتب نتنياهو !

أعربت مصادر إسرائيلية مسؤولة عن "تفاؤل حذر" برد حركة المقاومة الإسلامية حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل أسرى، بينما انتقدت محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "قطع الطريق" على استئناف المفاوضات، حسب إعلام عبري الخميس.

القناة "12" العبرية (خاصة)، قالت الخميس إن "مصدرًا أمنيًا" بمكتب نتنياهو أصدر بيانًا قبل أن تسلم حركة حماس ردها، جاء فيه أن "حماس مستمرة في إصرارها على بند مبدئي في الوثيقة يمنعنا من العودة للقتال بعد المرحلة الأولى من الوثيقة، وهو أمر غير مقبول لإسرائيل".

والسؤال الذي يطرح نفسه، وفق القناة، هو "ما المهم بالنسبة لهذا المصدر الأمني كي يشير إلى إصرار حماس على هذا البند الذي ما زال محل خلاف بين الطرفين؟".

وأعرب مسؤولون مطلعون على المفاوضات عن دهشتهم من التأكيد (في بيان المصدر الأمني) على الخلافات، حسب القناة.

وأوضحت أن هؤلاء المسؤولين يرون أن مضمون رد حماس، رغم أنه ليس مثاليًا، إلا أنه يسمح بالعودة إلى المفاوضات، وهو شيء يمكن العمل به.

واعتبر مراقبون في الإعلام العبري أن بيان "المصدر الأمني" يمثل محاولة من نتنياهو لـ"قطع الطريق" على احتمال استئناف المفاوضات.

ونقل الكاتب رونين بيرغمان، في مقال له بصحيفة يديعوت أحرنوت، عن مصدر أمني قوله "من الممكن البدء بالمفاوضات بعد رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي سلمته للوسطاء، لكن مكتب رئيس الوزراء وعناصر متطرفة في الحكومة تعاونوا من أجل عدم ترك أي مجال للتوصل إلى اتفاق، هناك وضع سيتم فيه التضحية بالمخطوف لأن نتنياهو يريد أن يأخذ بعض الوقت".

وأضاف الكاتب -المقرب من مصادر القرار العسكري والأمني والاستخباراتي في إسرائيل- "وحتى قبل أن يصل رد حماس على الخطوط العريضة في إسرائيل الليلة الماضية، بدأت محاولات نسف الاتصالات مسبقا".

صدام "حاد" بين الجيش والحكومة

وأوضح أن "مواجهة جديدة بدأت في الصراع الشرس بين كل من الجيش الإسرائيلي ومجتمع الاستخبارات مع مكتب نتنياهو.. مسؤولون كبار في جهاز الدفاع، من مختلف المنظمات والوحدات، أعربوا أمس عن غضبهم الشديد إزاء نية جهات في الحكومة لإحباط أي إمكانية للتوصل لاتفاق".

وسلطت شبكة (ABC News) الأمريكية الضوء على الصدام الذي وصفته بالحاد والأخذ بالتصاعد بين الجيش والحكومة في "إسرائيل" على خلفية الضغوط للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الشبكة إن قيادات الجيش تضغط بهدوء في هذه المرحلة من أجل بدء الانسحاب التدريجي من غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس" بأسرع وقت ممكن.

ومساء الأربعاء، كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) عن أن الوسطاء نقلوا لفريق التفاوض الإسرائيلي رد حماس على مقترح تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وستدرسه تل أبيب.

بينما اكتفت حماس، مساء الأربعاء، بإعلان أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع مصر وقطر حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بغزة.

وزادت بأنه "وفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل، يُعتبر رد حماس جيدًا نسبيًا ومن الممكن إحراز تقدم في المحادثات بالقاهرة أو الدوحة".

وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرًا إسرائيليًا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 أسيرًا في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وتتهم حماس وبقية الفصائل الفلسطينية إسرائيل والولايات المتحدة بعدم الرغبة في إنهاء الحرب ومحاولة كسب وقت عبر المفاوضات، على أمل أن يحقق نتنياهو مكاسب.

بدورها، تتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالرضوخ لوزراء اليمين المتطرف في حكومته، على أمل الاستمرار في منصبه؛ ما يعرقل إعادة الأسرى في غزة عبر إبرام اتفاق مع حماس.

تحركات عائلات الأسرى

وفي تعليقها على إعلان مكتب نتنياهو تسلم رد حماس، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إنها لن تسمح للحكومة بعرقلة التوصل لصفقة تبادل الأسرى مرة أخرى.

وهددت هيئة عائلات الأسرى نتنياهو بخروج الملايين إلى الشوارع إذا لم يقبل صفقة مع حماس، وأضافت الهيئة أن شعب إسرائيل أظهر مرارا وتكرارا في كل استطلاع للرأي أنه يؤيد التوصل إلى صفقة شاملة من أجل عودة جميع المحتجزين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بأن متظاهرين مناهضين للحكومة أضرموا النيران وأغلقوا طرقا عدة في محور أيالون في تل أبيب، وسط خلاف بين المنظومة الأمنية والسياسية بشأن الصفقة.

ويطالب المتظاهرون بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.