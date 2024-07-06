الشرطة بغزة تعلن استشهاد 4 من عناصرها بغارة إسرائيلية على رفح

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جهاز الشرطة الفلسطيني في قطاع غزة، السبت، استشهاد 4 من عناصره، وإصابة 8 آخرين بقصف إسرائيلي أثناء القيام بواجبهم غربي مدينة رفح.

المديرية العامة لشرطة غزة، قالت في بيان "أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت على استهداف دورية راجلة من ضباط وعناصر مركز شرطة حي تل السلطان غرب رفح من بينهم مدير المركز فارس عبد العال، أثناء القيام بواجبهم الشرطي في خدمة المواطنين وتأمين منازلهم والحفاظ على الممتلكات العامة".

وتابعت: "استشهد مدير المركز وثلاثة آخرون من الضباط والعناصر، بالإضافة إلى إصابة ثمانية بجروح مختلفة".

كما اعتبرت استهداف جيش الاحتلال لـ"منتسبي الجهاز الشرطي، جريمة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، تؤكد مساعي الاحتلال لنشر الفوضى في قطاع غزة وتغييب أي مظاهر للنظام".

وأشارت المديرية إلى "استشهاد المئات من ضباط وعناصر الشرطة في القطاع منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

إلى ذلك طالبت الشرطة الفلسطينية بغزة، المجتمع الدولي بـ"الضغط على إسرائيل لوقف استهداف المديرية العامة للشرطة ومنتسبيها، باعتبارها جهازاً مدنياً يقدم الخدمة للمواطنين لتنظيم شؤون حياتهم".