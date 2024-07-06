تنظيم أول بطولة رياضية رسمية في ظل حرب الإبادة الجماعية على غزة

غزة - 6/7/2024 - في الوقت الذي تعمد فيه الاحتلال الصهيوني تدمير كل ما هو قائم على الأرض الفلسطينية بشكل عام وفي غزة بشكل خاص، من بشر وشجر وحجر، سعى أيضاً إلى قتل الروح المعنوية في نفوس المواطنين وقتل كل ما يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل، إلا أن الإنسان الفلسطيني عادة ما ينهض من تحت الركام، وهو ما ترجمه الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين عندما قرر تنظيم بطولته السنوية في ظل حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الصهيوني على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وشهدت البطولة اقبالاً كبيراً من المشاركين والمتابعين، لا سيما وأنها نشاط رياضي يُقام في غزة منذ تسعة أشهر، حيث أقيمت البطولة بتنظيم من اتحاد مصارعة الذراعين باستضافة صالة "أمباير جيم" للياقة البدنية بإدارة الكابتن محمد عيسى.

وأشرف على البطولة الحكم الدولي ديب حسين وساعده في التنظيم كل من ليث شحادة مسؤول اللجنة الفنية والبطل مؤيد صيدم والبطل محمد وشاح.

وأكد ديب حسين أن الهدف من تنظيم البطولة يكمن في التأكيد على أن الشعب الفلسطيني شعب حي ولا يموت وأن أهداف الاحتلال لن تتحقق طالما أن أبطال فلسطين يُمارسون حياتهم الرياضية في ظل قساوة حرب الإبادة.

من جانبه أكد محمد عيسى على أن استضافة البطولة قرار مساند لاتحاد اللعبة في مسعاه لإيصال رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني شعب صاحب فكرة وأن الفكرة لا تمون.

وأقيمت في البطولة منافسات خمسة أوزان على النحو الآتي:

* وزن 60 كيلوغرام: فاز علي ديب حسين بالمركز الأول، فيما حل محمد ماجد عبد الغفار ثانياً.

* وزن 70 كيلوغرام: فاز محمد أبو عريبان بالمركز الأول، فيما حل محمد علي حسين ثانياً.

* وزن 80 كيلوغرام: فاز محمد أنور حسين بالمركز الأول، فيما حل جميل النبيه ثانياً.

* وزن 90 كيلوغرام: فاز عبد الرحمن حمدان بالمركز الأول، فيما حل مهند الأشرم ثانياً.

* وزن مفتوح: فاز أيمن وشاح بالمركز الأول، فيما حل يوسف حسين ثانياً.

وفي ختام البطولة، أقيمت مراسم تتويج الأبطال بحضور محمود أبو عريبان نائب رئيس اتحاد مصارعة الذراعين والدكتور طارق أبو الجديان رئيس اتحاد كمال الأجسام، والدكتور محمد العجوري رئيس قسم التدريب الرياضي بجامعة الأقصى، وسامي محمود أستاذ مساعد ومحاضر بكلية التربية البدنية والرياضية، وعدد من الشخصيات الرياضية وأبطال اللعبة.