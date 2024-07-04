المكتب الحكومي: نفاد الوقود في مجمع ناصر الطّبي يُنذر بتوقّف الخدمة الصّحية

غزة - فلسطين أون لاين

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، من نفاد الوقود عن مجمع ناصر الطبي بخان يونس، الأمر الذي يُهدد بوقوع أزمة إنسانية ويُنذر بتوقيف الخدمة الصحية.

وأوضح المكتب الحكومي في تصريح صحافي، أن وزارة الصحة أطلقتْ تحذيراً خطيراً ينذر بتوقف مولدات الكهرباء عن العمل في مجمع ناصر الطبي (المستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي والذي يقدم الخدمة للمرضى بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة في محافظتي خان يونس ورفح)، وبالتالي توقف الخدمة الصحية والطبية مما يُهدد بوقوع أزمة إنسانية.

وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية وجميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أية كارثة أو أزمة حقيقية قد تقع في أي لحظة، وقد يترتب عليها حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى، وخاصة المنومين في أقسام العناية المركزة.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية بتوريد الوقود بشكل فوري وعاجل لمجمع ناصر الطبي على جناح السرعة وقبل فوات الأوان.

ودعا إلى التدخل العاجل لإمداد جميع المستشفيات بالوقود وإعادة تأهيلها وترميمها قبل وقوع كارثة إنسانية تقضي على عشرات المرضى.

