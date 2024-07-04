"إيقاعهم جميعًا قتلى".. القسّام تنشر تفاصيل استدراج قوتين "إسرائيليتين" برفح والشجاعيّة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لليوم الـ 273 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن استدراج قوتين"إسرائيليتين" إلى "كمائن محكمة"، في محاور التوغل برفح وحي الشجاعية، موقعة قتلى وجرحى.

وفي التفاصيل، تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة "إسرائيلية" راجلة إلى عين نفق فُخِّخت مسبقًا وتفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم جميعًا قتلى في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي بيان منفصل، أعلنت القسام تمكن مجاهدونا من إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم والاشتباك مع أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية بمدينة غزة ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، " بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال، أبلغوا عن استهداف دبابتي "ميركفاه 4" بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

واستهدفت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة "شواظ" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام استهداف مقر قيادة عمليات العدو قرب موقع "ناحل عوز" شرق مدينة غزة بصواريخ "رجوم" و"107".

وتمكّن مجاهدو كتائب القسام وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني من إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية من طراز "أباتشي" في سماء حي الشجاعية شرق مدينة غزة.