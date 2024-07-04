الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال السّاعات الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 272 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدًا و 179 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" الى 38011 شهيد و87445 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.