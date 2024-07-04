القسّام تستهدف قوةً "إسرائيلية" راجلة في طولكرم

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام في طولكرم شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس، استهداف قوة راجلة للاحتلال قرب دوار ثابت ثابت في المدينة.

وأعلنت كتائب القسام في طولكرم عن "استهداف قوة راجلة للاحتلال في محور دوار ثابت ثابت، مما أدى إلى هروب القوة إلى الجيبات ومن بعد ذلك قام مقاتلونا باستهداف الجيبات العسكرية وعادوا إلى قواعدهم بسلام.".

وأردفت، "نقول للعدو إن كنت لا تفهم في قوانين الحرب فأنت فاشل، في قانون الحرب إذا كان تقدمك سريعاً إعلم أن هناك كمين؛ فتقدم لِنُريكَ بأس رجالنا".

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في المدينة عقب اقتحام قوات الاحتلال في عدة محاور، وتم استهداف قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع.