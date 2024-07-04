بالصّواريخ والمسيّرات.. حزب الله يشنّ هجومًا واسعًا على مواقع "إسرائيلية" شمال فلسطين المحتلة

غزة - فلسطين أون لاين

شنّ حزب الله، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف وقواعد عسكرية ومستوطنات تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية بأن حزب الله أطلق أكثر من 200 صاروخ من أنواع متعددة على مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان.

وقال مصدر في حزب الله اللبناني، إن "الهجمات الآن هي استكمال لعملية الرد على اغتيال القائد العسكري محمد نعمة ناصر".

وأشار إلى أن حزب الله هاجم بأكثر من 20 مسيرة مواقع "إسرائيلية" متعددة في الجليل.

وأعلن حزب الله في بلاغ عسكري، " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏وفي إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن".

وقال موقع "أخبار قبل الجميع" العبري، إن حادثة صعبة وقعت شرق منطقة "جادوت" جراء سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان.

وأشارت مصادر عبرية إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال بعد القصف المزدوج الواسع الذي نفذه حزب الله على الشمال.

ونقل موقع "حدشوت بزمان" العبري، أنباء تفيد بمقتل مستوطن "إسرائيلي" في مستوطنات الشمال بفعل الصواريخ التي أطلقت من لبنان.

وتداولت وسائل الإعلام العبري مقطع فيديو يظهر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي فوق مجمع عكا التجاري.

وذكرت يديعوت أحرونوت، أن حرائق كبيرة اندلعت في مناطق مفتوحة بالجولان والجليل جراء سقوط مسيرات وصواريخ من لبنان.