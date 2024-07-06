فلسطين أون لاين

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حرب الإبادة

حرب الإبادة

حرب الإبادة

حرب الإبادة

حرب الإبادة

حرب الإبادة

حرب الإبادة

حرب الإبادة

حرب الإبادة

حرب الإبادة

حرب الإبادة

06 يوليو 2024 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
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حرب الإبادة 

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#غزة

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