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حماس تنفي ادّعاءات الصّحفي رضوان السّيد وتدعو الإعلاميين لتحري الدّقة

04 يوليو 2024 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، ما أورده  الصحفي رضوان السيد في  مقاله (سنة لبنان تغويهم الحرب) ، والمنشور على موقع  "أساس ميديا"، من كلام  منسوب للقائد خالد مشعل.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن الكلام الذي أورده الصحفي السيد في مقاله عار من الصحة، مشيرةً إلى أنه  يأتي في سياق التشويش والتحريض المرفوض على الحركة وقادتها .

ودعت حماس الكُتاب والمنصات والمؤسسات الإعلامية إلى تحري الدقة والأمانة العلمية في تناول تصريحات الحركة وقيادتها وعدم الانجرار لخدمة أجندات مشبوهة تستهدف المقاومة وقيادتها.

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#خالد مشعل #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الحرب على لبنان #الصحفي رضوان السيد

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