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الاحتلال يهدم 7 منازل ومنشآت زراعية في قرية بيرين شرق الخليل

04 يوليو 2024 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، عدة منازل ومنشآت زراعية في قرية بيرين شرق الخليل.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيرين برفقة جرافات عسكرية وشرعت بعملية هدم 3 منازل.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال يستعد لهدم 4 منازل آخرى ومزرعة في القرية، بحجة البناء دون ترخيص.

وتعود ملكية هذه المنازل ال7 الى كل من: اسعد يوسف برقان، يعقوب يوسف برقان، فايز الفقير، اسماعيل برقان، يوسف العجلوني، جعفر القاضي، يوسف الحنجولي.

وتقع المساكن في المنطقة المصنّفة "ج"، التي تمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي فيها، وتشكل نحو 60% من الضفة الغربية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هدمت سلطات الاحتلال في النصف الأول من عام 2024، نحو 318 منزلا ومنشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء عمليات الهدم 632 مواطنا منهم 292 طفلاً و199 امرأة.

 

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