خبير عسكري: العمليات الضّارية في رفح تنفي ادّعاءات الاحتلال حول اقترابه من تدمير القسّام

غزة - فلسطين أون لاين

أكد الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، أن حديث جيش الاحتلال عن قرب تفكيك كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يتناقض مع الصور القادمة من ميدان المعارك.

وقال الدويري، إن "الفيديوهات الأخيرة القادمة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تعكس أداءً متفوقا للفصائل.

وفي تحليله للمشهد العسكري، أوضح أن الحرب التي يخوضها الاحتلال في قطاع غزة منذ7 أكتوبر، لم تشبه أي حرب خاضها منذ 1948

ولفت الدويري إلى أن أعداد المصابين بأمراض نفسية والضباط الذين قرروا عدم تمديد خدمتهم في جيش الاحتلال يعكس حجم الضغط الذي يعيشه "الإسرائيليون" في غزة.

وخلص الدويري إلى أن مشكلة جيش الاحتلال لا تزال تكمن في مواقف قيادته السياسية المتغيرة وغير الواضحة وأهدافه غير القابلة للتحقق عسكريا وفي مقدمتها الوضع في اليوم التالي للحرب.

وصباح اليوم، اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بمقتل قائد فصيل في لواء "جفعاتي"، وجندي، وإصابة 3 آخرين، خلال المعارك الضّارية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ومنذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، أعلن جيش الاحتلال مقتل 7 ضباط وجنود (وفق الإعلانات الرسمية للجيش) في جبهات القتال.

وأمس الأربعاء، أكد جيش الاحتلال، إصابة 24 جنديًا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 23 جنديًا في معارك قطاع غزّة.

وبلغ عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي، نحو 677؛ بينم 322 قتلوا منذ بداية التوغل البري.