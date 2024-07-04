الاحتلال يقتحم بلدات في الضّفة وينفّذ حملة اعتقالات

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها انتهاكات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة رشا غسان حجازي، عقب اقتحام منزلها بمدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال عزبة الجراد شرق طولكرم، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت الشاب سعيد الغزاوي.

وداهمت القوات الصهيونية مطبعةً وسط مدينة طولكرم، تعود للمواطن عماد أبو صالح، وكسر بوابتها، وعاثت خرابًا ودمارًا في محتوياتها.

في سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمادة عبد الوهاب عبد الله، خلال تواجده في محاله التجاري الواقع بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب بلدة دير بلوط.

في قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشابيْن: إبراهيم متولي، وحمزة صالح نوفل من منزليهما.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمالي رام الله، وداهمت المنازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا واعتقلت الشابيْن: أنور باسم حج محمد، وباسل جهاد حج محمد، واعتدت بالضرب على المواطن شريف النعسان واعتقلت نجله آدم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد شراكة، عقب اقتحام وتفتيش منزل والده في مخيم الجلزون شمالي رام الله.