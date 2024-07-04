الأمم المتحدة تكشف عن أرقام "صادمة" لحجم مأساة النزوح في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو، أمس الأربعاء، إن 9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل داخل القطاع الذي يشهد حربًا إسرائيلية مدمّرة منذ نحو 9 أشهر.

وأكد دومينيكو في مؤتمر صحفي في نيويورك عبر الفيديو من القدس، يوم الأربعاء، أن "المجتمع الإنساني يقدر إجمالي عدد السكان في غزة في الوقت الراهن بنحو 2.1 مليون نسمة، مع الوضع في الاعتبار مقتل أكثر من 37 ألف شخص ومغادرة 110 ألف للقطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

ولفت إلى أن ما بين 300 إلى 350 ألف شخص مازالوا في شمال غزة لا يستطيعون الانتقال إلى الجنوب.

ووفقًا للتقارير الأممية، فإن 9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل، وفي بعض الحالات 10 مرات.

وأوضح دومينيكو، أن من نزحوا في اليومين الماضيين، عقب أوامر إخلاء إسرائيلية في خان يونس جنوبي القطاع، لا يضافون بالضرورة إلى رقم النازحين لأن كثيرين منهم نازحون بالفعل.

وأكد أنه "في كل مرة ينزح فيها الناس، فإنهم يضطرون إلى إعادة ضبط حياتهم بالكامل مرارا وتكرارا".

وفي تقرير منفصل، قالت وكـالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا): "بعد أسابيع فقط من إجبار الناس على العودة إلى خان يونس المدمرة، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة للمنطقة. ومرة أخرى تواجه العائلات النزوح القسري".

وتشير تقديرات الأونروا إلى أن 250 ألف شخص سيُضطرون إلى الفرار مجددا مع عدم وجود أي مكان آمن في غزة.

وأشارت إلى أن المنطقة مكتظة بالكامل بالخيام وأماكن الإيواء، وإن من اضطروا إلى النزوح من خان يونس لم يكن أمامهم سوى نصب الخيام على حافة مياه البحر.