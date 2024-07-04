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الاحتلال يهدم منزل الشهيد محمد زواهرة في بيت لحم

04 يوليو 2024 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية، منزلي الشقيقين الشهيد محمد عيسى زواهرة والجريح كاظم في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل برفقة جرافة عسكرية، وحاصرت منزل المواطن عيسى علي زواهرة، وأغلقت المنطقة ومحيط المنزل، وهدمت منزلي نجله الشهيد محمد والجريح كاظم،  ومساحة احداهما (140 ) متر مربع والاخر (180) متر مربع.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على المواطن عيسى زواهرة؛ والد الشهيد محمد.

وفي 22 شباط/ فبراير الماضي، نفذ الشقيقان محمد وكاظم زواهرة، والشاب أحمد الوحش، عملية عند حاجز عسكري قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، أسفرت عن مقتل جنديين "إسرائيليين" وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة، واستشهد محمد زواهرة وأحمد الوحش، وأصيب كاظم.

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