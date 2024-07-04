بدران: حريصون على التّوصل لاتّفاق ينهي معاناة شعبنا ويحقّق مطالبه

غزة - فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، أن الحركة تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف الحرب والانسحاب الشامل من قطاع غزة.

وأوضح بدران في تصريح صحافي، أن حماس حريصة على الوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التواصل مع الوسطاء لا يزال مستمرًا.

وقال، إن "الحركة لم تتشدد في مطالبها خلال التفاوض إلّا أن الاحتلال يحاول التشويش والمراوغة".

وأضاف، "العدو يعرف أن الضغط على قيادة الحركة والتهديد المستمر لا يجدي نفعاً".

ولفت بدران إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت منحازة بشكل كامل لموقف الاحتلال.

وشدد على أن حماس هي الطرف الأكثر حرصاً على إنهاء الحرب، مؤكدًا أن سعيها في إطار تحقيق المطالب الأساسية لشعبنا والتي عليها إجماع وطني.

وحذّر بدران شعبنا بعدم التعامل مع تصريحات العدو التي هي ضمن أدوات حربه المتنوعة.

وأمس الأربعاء، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن الحركة تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية حول التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد هنية، أن الاتصالات تمحورت حول الأفكار التي تتبادلها الحركة بهدف التوصل لاتفاق، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات مع قطر ومصر، مشيرًا إلى أنه تواصل مع مسؤولين في تركيا بشأن التطورات الأخيرة.