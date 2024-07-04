في اليوم الـ 272.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 272 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا أفظع المجازر والمذابح، ومُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و 125 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 37953 شهيدًا و 87266 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التّطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد قصف الاحتلال عدة منازل سكنية مأهولة بالمواطنين، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في غزة، ارتقى 4 شهداء في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الكويفي" في شارع النفق بمدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "بنات" عند مفترق الشعبية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء من بينهم أب وأبنائه.

وقالت طواقم الدفاع المدني، إنها تمكنت من انتشال 4 شهداء وعدد من الإصابات، من تحت أنقاض شقة سكنية لعائلة "الغفري" في عمارة سعد بمنطقة المشاهرة في شارع النفق بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال القصف الجوي والمدفعي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمالي النصيرات وسط قطاع غزة.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفجر اليوم، أطلق الاحتلال قنابل إنارة شرق الفخاري شرق خانيونس.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال مخيم يبنا ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح.