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حركة حماس: تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان

03 يوليو 2024 . الساعة 22:06 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

صرح مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأربعاء، أنّ الحركة "تبادلت بعض الأفكار" مع الوسطاء بهدف وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في حركة حماس في بيان مقتضب عبر قناة "تلغرام": "تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".

وجاء التصريح بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تلقيه ردًا من حركة حماس من قبل الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في بيان إن "إسرائيل" تدرس رد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على اقتراح يتضمن اتفاقًا على إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيابة عن الموساد: "الوسطاء في اتفاق الرهائن قدموا لفريق التفاوض رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن. إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء".

 

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#غزة #الاحتلال

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