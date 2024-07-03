قوة "إسرائيلية" خاصة تغتال المقاوم نضال العامر في جنين

غزة - فلسطين أون لاين

أطلقت قوة خاصة من جيش الاحتلال، عصر اليوم الأربعاء، في المنطقة الصناعية، النار على الشاب نضال العامر، ما أدى لاستشهاده.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة "إسرائيلية" تسللت لمدينة جنين وأطلقت الرصاص الحي على الشاب نضال العامر، ما أدى لاستشهاده على الفور.

يُذكر أن الشهيد نضال زياد العامر هو نجل الشهيد زياد العامر قائد معركة جنين في عام 2002 والذي اغتالته قوات خاصة إسرائيلية في مدينة جنين.

وكان قد استشهد 4 فلسطينيين من جراء قصف مسيرة للاحتلال وسط مخيم نور شمس شرق طولكرم؛ قبيل انتصاف ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 شبان جراء قصف الاحتلال؛ وهم: يزيد صاعد شافع (22 عاما)، نمر أنور حمارشة (25 عاما)، محمد ياسر شحادة (20 عاما)، محمد حسن غنام كنوح (22 عاما).