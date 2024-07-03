إصابة مستوطن بعملية دهس وإطلاق النار على شاب جنوب الخليل

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة مستوطن في عملية دهس، قرب مستوطنة مقامة على أراضي السموع جنوب الخليل.

وأوضحت مصادر محلية، أن الشاب محمد مسلم رمضان أبو الكباش (27 عامًا) أصيب برصاص مستوطن أثناء رعيه الأغنام، في منطقة واد العلالي بالشموع.

كما ذكرت مصادر عبرية، أن مستوطناً أصيب في عملية دهس قرب بلدة السموع جنوب الخليل.

وأشار موقع إنقاذ بلا حدود، أن اسرائيلياً تلقى خبر عن إلقاء حجارة على مستوطنين وبعدها قدمت مركبة دهسته وفرت إلى السموع وأصيب بجراح في قدمه.

يتبع..