رئيس التمريض بمشفى ناصر لـ "فلسطين أون لاين": نحن أمام سيناريو مرعب لموت المرضى اختناقًا

خان يونس/ محمد سليمان

حذر رئيس قسم التمريض بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، محمد صقر، من موت مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج نتيجة نقص الوقود وعدم إدخاله لتشغيل مولدات المجمع.

وأكد صقر في حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، أن الساعات القليلة القادمة سيتوقف خلالها مولدات الطاقة عن العمل بشكل كامل نتيجة انتهاء السولار الموجود في الخزانات الرئيسية داخل مجمع ناصر الطبي.

وناشد صقر المؤسسات الدولية بضرورة التدخل من أجل إدخال الوقود لمجمع ناصر الطبي وإنقاذ حياة أكثر من 50 مريض منهم 19 من أطفال الحضانات، هم بحاجة إلى التنفس الصناعي بشكل مستمر.

وقال صقر: "نحن أمام سيناريو مرعب لموت المرضى اختناقًا في حالة لم يتم إدخال الوقود وتشغيل المولدات".

وأوضح أن 90% من المستلزمات الطبية غير متوفرة داخل مجمع ناصر الطبي، حيث إن أبسط المستلزمات غير متوفرة ومنها المنظفات ومواد التعقيم التي يستخدمها الأطباء بعد إجراء العمليات الجراحية.

وحول إخلاء مستشفى غزة الأوروبي، أشار إلى أنه زاد من الضغط على مجمع ناصر الطبي المجهد مسبقًا، موضحًا أن بعض المرضى تم وضعهم على الأرض بصورة غير إنسانية لعدم توفر أسرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن المستشفيات في قطاع غزة تعاني مرة أخرى من نقص الوقود.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن العمليات الصحية في غزة تحتاج وحدها إلى 80 ألف لتر من الوقود يوميا بينما يحتاج قطاع المياه والصرف الصحي وحده إلى 70 ألف لتر من الوقود يوميا لتشغيل الخدمات الحيوية التي لا يزال من الممكن الوصول إليها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية على قطاع غزة مخلفًا دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.