ضمن مبدأ المعاملة بالمثل.. "سرايا القدس" تكشف عن محاولة أسرى إسرائيليين لديها الانتحار

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن عدداً من الأسرى الإسرائيليين لديها حاولوا الانتحار مؤخراً بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم.

جاء ذلك في تصريح صحفي مقتضب، نشره الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، أوضح فيه أن مقاتلي السرايا اتخذوا قراراً بمعاملة أسرى الاحتلال بنفس معاملة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وفي التفاصيل، قال أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إن "عددا من أسرى العدو أقدموا على محاولة الإنتحار الفعلي وبإصرار نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم، واختلاف المعاملة من قبل وحدات التأمين في سرايا القدس".

وأوضح أبو حمزة، في تغريدة عبر قناته في تليجرام، أن تغير المعاملة "تمثل بحرمانهم من بعض الامتيازات التي كانت تقدم لهم قبيل جريمة النصيرات البشعة التي قام بها جيش العدو النازي المجرم عبر قتل مئات الفلسطينيين الأبرياء، وتواصل سياسة التعذيب المستمر لأسرانا في السجون وغيرها من الإجراءات التعسفية الظالمة".

وأكد الناطق العسكري لسرايا القدس، إن "قرارنا في سرايا القدس بمعاملة أسرى العدو بذات معاملة أسرانا داخل السجون سيبقى ساريًا طالما استمرت حكومة الإرهاب بإجراءاتها الظالمة تجاه شعبنا وأسرانا وقد أعذر من أنذر".

في 8 يونيو/حزيران الماضي، نفذ جيش الاحتلال مجزرة بحق المدنيين في مخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد 274 فلسطينياً، خلال عملية عسكرية تمكن خلالها من استعادة أربعة من الأسرى الإسرائيليين.

يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعيشون ظروفاً قاسية، فضلاً عن استشهاد عدد منهم جراء التعذيب، بحسب هيئات فلسطينية.