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موقعة قتلى وجرحى.. القسام تدكُّ مقر قيادة عمليات قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية

03 يوليو 2024 . الساعة 16:45 بتوقيت القدس
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صورة من الأرشيف
غزة - فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 271 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن دك تحشدات العدو في حي الشجاعية، موقعة قتلى وجرحى في صفوف جنود جيش الاحتلال.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، "تمكن مجاهدونا وبإسناد ناري من الهجوم على مقر قيادة عمليات قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بالأسلحة المناسبة مما أدى إلى إيقاع عدد من أفراد الموقع بين قتيل وجريح".

كما ورصد مجاهدو القسام هبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى الجنود من موقعة العملية.

وفي بيان منفصل، أعلنت القسّام أنّ مقاتليها قصفوا قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون.

من جانبها، أكّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها بقذائف الهاون، تحشدات قوات الاحتلال المتمركزة عند تلة المنطار شرقي حي الشجاعية.

كذلك، استهدفت السرايا بقذيفة "آر بي جي" جرافةً عسكريةً إسرائيلية من نوع "D9"، عند مفترق سوق الحلال في مدينة رفح جنوبي القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، دمّرت السرايا دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بعبوة (ثاقب - خرقية) في محيط ملعب رفح البلدي وسط مدينة رفح.

أمّا قوات الشهيد عمر القاسم، فاستهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مدرسة حطين، شرق حي الشجاعية بصواريخ "107" قصيرة المدى.

كما استهدفت بقذائف الهاون، تحشداً للقوات الإسرائيلية في محور التقدم، في حي السلام شرقي رفح جنوبي القطاع.

أمّا في محور "نتساريم"، فتواصل كتائب الشهيد أبو علي مصطفى دك المحور الغربي، بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، بالاشتراك مع فصائل المقاومة، رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وتحت عنوان "سيبقى محور نتساريم في مرمى صواريخنا وقذائفنا"، عرض الإعلام الحربي لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد لاستهداف هذا المحور.

واليوم الأربعاء، أقر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 24 جندياً، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 23 جندياً في قطاع غزة، وسط اشتداد المعارك في القطاع خلال الأيام الأخيرة.

 في حين قال قادة 4 كتائب إسرائيلية في غزة إن جنودهم منهكون بعد 9 أشهر من القتال.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء مقتل ضابط وجندي وإصابة 11 آخرين في هجوم على محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وبذلك ارتفع عدد المصابين من الجنود منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 4021 جنديا منهم 598 مصابا في حالة خطرة، وبلغ عدد الجنود المصابين منذ بدء الهجوم البري 2038 منهم 389 حالتهم خطرة، وفق بيانات الاحتلال.

 

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#غزة #الاحتلال #طوفان الأقصى

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