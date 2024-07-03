الصحة: 28 شهيدًا و 125 إصابةً وصلت لمستشفيات غزة خلال السّاعات الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 271 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و 125 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 37953 شهيدًا و 87266 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.