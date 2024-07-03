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جيش الاحتلال يعجز عن سحب ناقلة جند مدمرة وسط شوارع رفح

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بالفيديو والصور جيش الاحتلال يعجز عن سحب ناقلة جند مدمرة وسط شوارع رفح

03 يوليو 2024 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
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مشهد لناقلة الجند المدمرة في رفح

نشر نشطاء الأربعاء، صورة لناقلة جند إسرائيلية مدمرة وسط شوارع مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفق المشهد عجزت قوات الاحتلال عن سحب وجر الناقلة المدمرة من مكان الاستهداف، بسبب الخشية من الاستهداف والعمليات المركبة التي تنفذها المقاومة.

وبوتيرة يومية تعلن كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" والمقاومة، عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

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وعلى الرغم من هذه الإعلانات المتواصلة والمستمرة الموثقة بالصور والفيديوهات، إلا أن جيش الاحتلال غالبا ما يتكتم على الخسائر في صفوف جيشه، فيما يعلن عن إصابة أعداد قليلة جدا والذي تنفيه الصور الحية.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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