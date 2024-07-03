لواء احتياط إسرائيلي: نخسر الكثير في غزة ومن المستحيل هزيمة حماس

أكد اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي إسحق بريك، الأربعاء، أن دولة الكيان تخسر الكثير في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووصف ما يحدث بأنه "وصمة عار كبيرة".

وقال بريك، في حديث لإذاعة "كول بارما" الإسرائيلية: "ما يحدث في غزة هو وصمة عار كبيرة، نحن نخسر الكثير، و(بنيامين نتنياهو) يذر الرماد في العيون".

وأضاف أن "الجيش يعرف أنه من المستحيل هزيمة حماس، ويقتل الجنود"، في إشارة إلى الإصرار على مواصلة الحرب.

دعم أمريكي

وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت حرب الاحتلال على غزة عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وأبلغ قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية الأربع في غزة نتنياهو، خلال اجتماع قبل أيام، بأن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود، وفق هيئة البث (رسمية) الأربعاء.

المصدر / فلسطين أون لاين