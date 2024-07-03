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"واستشهاد المنفذ"

محدث بالفيديو والصور "إحداها حرجة".. إصابة 3 مستوطنين بعملية طعن شمال فلسطين المحتلة

03 يوليو 2024 . الساعة 12:13 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أُصيب 3 مستوطنين  "إسرائيليين"، ظهر اليوم الأربعاء، في عملية طعن  بمستوطنة "كرميئيل" شمال فلسطين المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن 3 مستوطنين أُصيبوا في عملية طعن أحدهم في حالة حرجة، في مركز تجاري بمستوطنة "كرميئيل".

وقالت القناة 12 العبرية، إن الشرطة "الإسرائيلية" أطلقت النار على منفذ العملية، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأعلن جيش الاحتلال أن منفذ عملية الطعن في منطقة "الكرمئيل" من منطقة دير الأسد في الجليل الأعلى.

وأفادت القناة 14 العبرية، بأن عملية الطعن وقعت في الطابق الثاني من المركز التجاري في منطقة "الكرمئيل"، وحالة اثنين من المصابين توصف بالحرجة.

وقال موقع "كيكار شبات" العبري، " دخل شاب مسلح بسكين إلى مركز التسوق بمنطقة "كرمئيل" ونفذ عملية طعن في الطابق الثاني، وتمكن من طعن 3  مستوطنين، حالة أحد المصابين خطيرة للغاية وحالة المصابين الآخرين متوسطة، تم إطلاق النار على المنفذ ويجري البحث عن منفذين آخرين".

وأعلنت الشرطة "الإسرائيلية" حالة الاستنفار، فيما توجهت قوات كبيرة إلى مكان حادث الطعن في منطقة "الكرمئيل".

يتبع..

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#عملية طعن #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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