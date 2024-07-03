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بالفيديو والصور ناقلة جند إسرائيلية متفحمة في حي الشجاعية بغزة

03 يوليو 2024 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
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صورة لناقلة الجند المتفحمة في حي الشجاعية

نشرت منصات إعلامية تابعة للمقاومة فيديو وصورة لاشتعال النيران في ناقلة جند إسرائيلية، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وكان لافتا من الفيديو والصورة التي ينشرها "فلسطين أون لاين"، أن ناقلة الجند باتت متفحمة جراء الانفجار الذي تعرضت له بعد استهدافها من المقاومة.

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وتنشر فصائل المقاومة بصورة متتابعة أعمالها المقاومة والتي تستهدف خلالها آليات الاحتلال المتوغلة في مناطق قطاع غزة.

وتتوغل آليات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، لليوم السابع، وتلقى مقاومة شرسة يستخدم خلالها المقاومون ما توفر لديهم من إمكانيات عسكرية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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