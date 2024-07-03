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الليلة الماضية

جيش الاحتلال يقصف مواقع تابعة لحزب الله

03 يوليو 2024 . الساعة 11:27 بتوقيت القدس
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أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة له قصفت مواقع لـحزب الله في جنوب لبنان، الليلة الماضية.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال نشرته هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، زعم أن الأهداف التي تم قصفها شملت مبنى كان حزب الله يستخدمه في بلدة عيترون، وبنية تحتية في بلدات بليدا ويارون وطير حرفا بجنوب لبنان.

قصف بالمدفعية

وتابع البيان أن جيش الاحتلال قصف أيضاً مناطق بالقرب من بلدتي لبونة وشيحين بالمدفعية؛ "لإزالة التهديدات".

من جهته أعلن حزب الله في بيانين منفصلين، أمس الثلاثاء، قصف مواقع إسرائيلية بالمدفعية والصواريخ.

ويشدد حزب الله على أن الجبهة الشمالية التي يقوم مقاتلوه فيه باستهداف مواقع ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، تأتي في إطار التضامن مع قطاع غزة والذي يتعرض لحرب عدوانية بشعة منذ 7 أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#جيش الاحتلال #حزب الله #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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