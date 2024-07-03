الضّفة.. ارتفاع عدد المعتقلين بسجون الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 9510 منذ 7 أكتوبر

غزة - فلسطين أون لاين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال"الإسرائيليّ" اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء 20 مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وأعلنت المؤسستان في بيان صحافي، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى 9510 معتقل، مشيرةً إلى أن تلك الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأوضحت أن قوات الاحتلال أٌدمت على هدم منزل عائلة الأسير أحمد دوابشة في بلدة دوما/نابلس، وهو معتقل منذ شهر نيسان الماضي، وذلك في إطار استمرار تصعيد الاحتلال من جريمة (العقاب الجماعيّ).

ويُذكر أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 270 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.