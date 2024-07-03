الدفاعات الروسية تعلن اسقاط 10 مُسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت ودمرت 10 مُسيرات فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: خلال الليلة الماضية، جرى إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات وزوارق مُسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية.

تدمير زورقين

وأضاف: جرى تدمير خمس طائرات مُسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتدمير أربع طائرات مُسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتدمير طائرة مُسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت بالأسلحة النارية في البحر الأسود زورقين مُسيرين متجهين نحو نوفوروسيسك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مدينة نوفوروسيسك في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، أندريه كرافشينكو، التصدي لهجمات نفّذتها القوات الأوكرانية على المدينة بزوارق مُسيرة.

المصدر / وكالات