محكمة كندية تصدر قرارًا بفض مخيم مؤيد لفلسطين وغزة

أمهل قاض كندي في مقاطعة أونتاريو متظاهرين يؤيدون الفلسطينيين، حتى مساء الأربعاء، لمغادرة مخيم أقاموه منذ شهرين في جامعة تورونتو الأكبر في كندا.

وأقر القاضي أن قراره جاء بطلب الجامعة إصدار أمر قضائي.

وبحسب مصادر إعلامية كندية أصبح بمقدور الشرطة بفعل قرار القاضي، اعتقال وإبعاد أي شخص يخالف الأمر.

إصرار المتظاهرين

ورغم ذلك فإن المتظاهرين قالوا إن القرار لن يمنعهم من القيام بحملة من أجل مطالبهم، فيما رحبت الجامعة في بيان لها بقرار المحكمة.

كانت الجامعة، قد طلبت إصدار أمر قضائي يقضي بتولي الشرطة مسؤولية إخلاء المخيم.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أقدمت مجموعة من الطلبة على تغيير أسماء مباني جامعة ماكجيل الكندية، ومنحها أسماء قرى وبلدات فلسطينية دمرها الاحتلال الإسرائيلي على مدى سنوات طويلة منذ عام 1948، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ووثق مقطع مصور متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظات تغيير الطلبة المتضامنين مع فلسطين أسماء المباني التي يبلغ عددها نحو 30 مبنى، حيث جرى منحها بدلا عن أسمائها القديمة، أسماء قرى ومدن فلسطينية مثل دير ياسين وشمال غزة وخانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات