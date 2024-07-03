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خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لمُصابيه بمعارك غزة

03 يوليو 2024 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح الأربعاء، بإصابة 24 جنديًا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 23 جنديًا في معارك قطاع غزّة.

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين، وإصابة 11  آخرين في هجوم للمقاومة على محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأقرّ في بيان عسكري، بإصابة 44 جنديًا وضابطًا بين يومي الأحد والاثنين منهم 14 في قطاع غزة.

ومنذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 ضباط وجنود (وفق الإعلانات الرسمية للجيش) في جبهات القتال في قطاع غزة والضفة الغربية؛ وفق الآتي:

- 1 يوليو: مقتل جندي في انفجار عبوة ناسفة بنفق مفخخ في رفح.

- 1 يوليو: مقتل جندي في تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في مخيم نور شمس بطولكرم.

- 2 يوليو: مقتل ضابط وجندي في محور نيتساريم وسط قطاع غزة.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد بلغ عدد قتلى الجيش "الإسرائيلي" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما يقارب 674 قتيلاً، منهم 320 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

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#الحرب على غزة #قتلى الاحتلال #طوفان الأقصى

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